SPÖ-Landtagspräsidentin Gabriele Kolar © land/Spekner

Am falschen Fuß hat die SPÖ der Vorstoß der FPÖ Ende August erwischt, in vorgezogene Wahlen zu gehen. Wie sonst konnte so knapp vor der Landtagswahl noch das Büro von SPÖ-Landtagspräsidentin Gabriele Kolar neu möbliert werden? Kosten: 22.148 Euro netto.