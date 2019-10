Kleine Zeitung +

Landtagswahlliste Bei der Steirer-ÖVP sind nun Frauen in der Überzahl

Die Folgen des Reißerschluss-Systems: Bei der einstigen Männerpartei sind auf der Landtagswahlliste Frauen in der Überzahl, auch im Klub werden sie nach dem Urnengang in der Mehrheit sein. An der Spitze bleibt mit Hermann Schützenhöfer ein Mann.