Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landesgeschäftsführer Günter Pirker und LH-Stellvertreter Michael Schickhofer © SPÖ Steiermark

Am Samstag startet die SPÖ Steiermark offiziell in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 24. November. Beim Landesparteirat im Kunsthaus Weiz segnen die Delegierten die Kandidatenlisten ab, in seiner Rede schwört Spitzenkandidat Michael Schickhofer die Seinigen auf die kommende Kampagne ein. Er will einen "Schichtwechsel" in der Steiermark, gemeint ist damit die Ablöse von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Das ist auch das Motto der ersten Plakatserie.