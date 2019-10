Berufsoffizier Stefan Resch aus Rosental an der Kainach steht auf Wahlkreisliste für Landtagswahl auf Platz vier.

Stefan Resch ist Spitzenkandidat der FPÖ im Bezirk Voitsberg und im Wahlkreis auf Platz vier gereiht © FPÖ/Foto Fischer

Am Mittwoch haben die Freiheitlichen ihre Landesliste sowie die Listen für die vier steirischen Wahlkreise für die Landtagswahl, die am 24. November abgehalten wird, präsentiert. Als Spitzenkandidat für den Bezirk Voitsberg wurde Stefan Resch aus Rosental an der Kainach nominiert.