Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerald Holler, ÖVP © ÖVP

Gerald Holler, Landwirt aus Stocking und Landwirtschaftskammerobmann im Bezirk Leibnitz, ist Spitzenkandidat der ÖVP bei der kommenden Landtagswahl im Bezirk Leibnitz. Dies wurde bei der Sitzung des Bezirksparteivorstandes am 8. Oktober beschlossen. Auf Rang zwei folgt Helene Silberschneider aus Gleinstätten, Platz drei belegt Georg Pock, Vizebürgermeister in St. Veit in der Südsteiermark.