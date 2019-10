Landtagswahl KPÖ gab sich bei Wahlkampfauftakt kämpferisch

Wahlkampfauftakt der KPÖ in Graz: Spitzenkandidatin Claudi Klimt-Weithaler übte scharfe Kritik an SPÖ.

© (c) APA/KARIN ZEHETLEITNER

Die steirische KPÖ beging am Samstag bei der Landeskonferenz in Graz gleichzeitig den Wahlkampfauftakt für die Landtagswahl. Dabei ging Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler weniger auf die einzelnen Punkte des Programms ein - "lesen könnt's eh selber" - sondern übte scharfe Kritik vor allem an der SPÖ, die die "Verschlechterungen im Sozialsystem" des Koalitionspartners ÖVP mitgetragen habe.