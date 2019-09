Facebook

Die Spitzenkandidaten der steirischen Landtagswahl diskutieren im Studio ©

In der Steiermark geht es am Tag nach der Wahl wahlkampfmäßig erst richtig los: Am 24. November wird in der grünen Mark zur Urne geschritten, rund ein halbes Jahr vor dem geplanten Wahltermin.

Welche Partei erhofft sich davon einen Vorteil, welche einen Nachteil?

Gilt "Jeder gegen jeden" oder zeichnen sich schon im Wahlkampf Allianzen ab?

Welche Partei fühlt sich durch das Wahlergebnis im Bund beflügelt, welche muss sich warm anziehen in den verbleibenden zwei Monaten bis zur Landtagswahl?

Landespolitik-Chef Ernst Sittinger diskutiert mit ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer, SPÖ-Chef Michael Schickhofer und FPÖ-Chef Mario Kunasek über die Perspektiven bis zu Wahl.

Live am Montag, dem Tag nach der Nationalratswahl, ab 10 Uhr!