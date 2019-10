Facebook

Der tägliche Seitenblick in den steirischen Wahlkampf ©

Das Land erlebt einen vorgezogenen politischen Advent: Wir präsentieren Ihnen bis zur Wahl am 24. November hier Hintergründiges, Untergründiges, Unergründliches zum Wahlkampf - täglich neu.

Die Ausgangslage



* Die ÖVP glaubt (gestützt auf interne Umfragedaten), dass die Bevölkerung "mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden" ist. Es ist also eh alles paletti, nichts soll sich ändern (außer die Rangfolge von Platz 1 und 2 bei den Stimmen). Die wichtigsten drei Argumente im Wahlkampf heißen Hermann Schützenhöfer, Hermann Schützenhöfer und Hermann Schützenhöfer. Er soll als kreuzfidel-rustikaler Volkstribun Burg und Bühne rocken. Geplant ist, ihm eine urbane Note zu verpassen.

* Die SPÖ glaubt, dass die Bevölkerung dem "Wortbruch" der ÖVP (vorgezogener Wahltermin gegen den Willen der SPÖ) unversöhnlich gegenübersteht und deshalb jetzt auf die Machtübernahme durch Michael Schickhofer wartet. Schickhofer selbst sieht sich sogar als eine Art steirischer Sebastian Kurz: jung, dynamisch, erfolgreich. Womöglich gibt es in dieser Partei auch intern mehrere Wirklichkeiten.

* Die FPÖ glaubt, dass Mario Kunasek ein guter Verteidigungsminister war, Ibiza nur eine Baleareninsel ist und die Flüchtlingskrise von 2015 in die nächste Runde gehen könnte. Deshalb reiste Kunasek am Dienstag extra nach Bosnien in die Grenzstadt Bihac und in ein Asyllager, wo er auf "gewaltigen Migrationsdruck" unverheirateter junger Männer traf. Motto: Kommen die Flüchtlinge nicht rechtzeitig vor der Wahl zu mir, dann fahre ich zu ihnen.

* Die Grünen glauben an die "Grüne Mark". Sie wollen das sensationelle Nationalratswahlergebnis (Graz: 27 Prozent) wiederholen. Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl bekam noch keine Stimmen, aber sie hört immerhin Rufe: "Wildfremde Menschen" hätten ihr "Weiter so!" zugerufen. Skurril: Schon seit zehn Tagen hängen überall grüne Plakate, aber erst morgen feiert man "Wahlkampfstart".

* Die KPÖ hält sich für eine "starke Stimme ohne finanzstarke Lobby", in anderen Parteien ortet sie "Abkassierer und Umfaller". Sie glaubt an die Trägheit der Stammwählerschaft und die ewige Zugkraft des Klassikers "Leistbares Wohnen". Wichtigstes Ziel: Keine Räumungsklage am 24. November.

* Die Neos wollen endlich auch mitspielen dürfen. Sie glauben "bereits in der Steiermark angekommen" zu sein, weil 800 Leute für ihre Kandidatur unterschrieben haben. Morgen präsentieren die Neos bereits vorauseilend Landtagsanträge für ein "Transparenz- und Kontrollpaket". Unter Juristen nennt man das Geschäftsführung ohne Auftrag.