Der steirische VP-Chef will das Land nach der Nationalratswahl nicht gleich wieder mit Plakaten überfluten. Die Reaktionen von SPÖ und KPÖ sprechen Bände.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pirker mit Schickhofer © spneves

Die dichte Abfolge von Nationalrats- und Landtagswahl veranlasst die ÖVP zu einem Vorstoß: Nach dem Urnengang am kommenden Sonntag solle der steirische Wahlkampf erst am 4. November fortgesetzt werden, appelliert Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer an alle anderen Parteien. Der gesamte Oktober und auch das Allerheiligen-Wochenende sollen demnach wahlkampffrei sein.