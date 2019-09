Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Herbert Kickl inmitten der jubelnden Menge © Harald Hofer

Seit Jörg Haider in den 1990er-Jahren haben Großauftritte von FPÖ-Politikern beim Hartberger Oktoberfest, das eigentlich in der Nachbargemeinde St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) stattfindet, Tradition. War es im Vorjahr noch Heinz-Christian Strache, der vor den Parteianhängern stand, so betrat heuer das Triumvirat der Wahlkämpfer Hannes Amesbauer, Mario Kunasek und Herbert Kickl nacheinander die Bühne.