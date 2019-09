Landtagswahlkampf SPÖ-Chef schwärmt für Pendlerticket um 300 Euro im Jahr

Michael Schickhofer (SPÖ) führte am Donnerstag eine Neuauflage des entschlafenen Pressefoyers ein. Dabei stellte er seine Initiative zum Topticket für steirische Pendler um 300 Euro im Jahr vor.

Michael Schickhofer (Archivfoto) © APA/ERWIN SCHERIAU

Nach dem "Bruch mit der steirischen Kultur" (Zitat) trat Michael Schickhofer (SPÖ) am Donnerstag nach der Landesregierungssitzung alleine vor die Medien. Er kündigte bis zur vorgezogenen Wahl am 24. November einige Initiativen an. Allen voran ein Topticket für Pendler um 300 Euro im Jahr. Eine solche Karte hat auch Umweltlandesrat Anton Lang (SPÖ) im August angekündigt.