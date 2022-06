Wenn am Montag Christopher Drexler (ÖVP) im Landtag zum neuen Landeshauptmann der Steiermark gewählt wird, dann wird das definitiv ohne die Stimmen der beiden Neos-Mandatare passieren. Diese warten – so wie die Steirerinnen und Steirer – "seit Wochen vergeblich auf Drexlers Ziele und Visionen für die Steiermark", so Klubobmann Niko Swatek in einer Aussendung am Dienstag.