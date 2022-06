Man sah Hermann Schützenhöfer am Freitag förmlich an, wie schwer ihm der Weg aus dem Amt fällt. Wie schwer ist es, Abschied von der Macht zu nehmen?

WALTRAUD KLASNIC: Ich glaube, es ist nicht der Abschied von der Macht. Es ist der Abschied von einer Aufgabe, die einem ans Herz gewachsen ist. Macht ist wichtig, dass man etwas entscheiden kann. Aber wenn man aus diesem Amt geht, in welcher Form auch immer, dann weiß man, dass man viel an Verantwortung weitergeben kann. Dass man vielleicht das Glück gehabt hat, eine gute Saat zu haben. Und jetzt wieder vorbereiten muss, dass auch eine gute Ernte geschieht.