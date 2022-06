"Drexler hat auch Gegenwind in der Partei"

Video-Analyse. Welche Rolle spielt die Steiermark künftig im Bund und in der Bundes-ÖVP? Und gelingt es Christopher Drexler, sich in den nächsten zwei Jahren als Favorit für die Landtagswahl in der Steiermark zu positionieren? Die Video-Analyse.