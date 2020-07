Die ÖVP hält die Bürgermeister in Ludersdorf-Wilfersdorf und Mitterdorf. Miesenbach ist noch offen. ÖVP-Ortschefs in allen drei Gemeinden sind nicht mehr an erster Stelle.

Hans-Peter Zaunschirm, ÖVP Ludersdorf-Wilfersdorf © Alwera

In Mitterdorf an der Raab und in Ludersdorf-Wilfersdorf ist die Entscheidung gefallen: Die ÖVP wird dort weiterhin den Bürgermeister stellen, wenn das auch neue Köpfe sein werden. In Miesenbach wird noch verhandelt, allerdings fällt auch dort auf: Der bisherige ÖVP-Bürgermeister Karl Maderbacher wird nicht mehr dabei sein, Vizebürgermeisterin Bernadette Schönbacher verhandelt jetzt mit der FPÖ. Letztere lässt sich noch nicht in die Karten schauen: „Wir verhandeln mit SPÖ und ÖVP und es gibt eine Richtung“, sagt Josef Schneeflock, der das Zünglein an der Waage bildet. In welche Richtung diese „Richtung“ geht, „möchte ich noch nicht richtig sagen“, sagt Schneeflock.