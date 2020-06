Facebook

Wahlen in Corona-Zeiten: Die Wahlbeteiligung war niedrig, die Amtsinhaber wurden in vielen Fällen bestätigt. Der laute Protest (der FPÖ) hatte in Zeiten wie diesen keinen Platz. Und die Grünen, die sich bisher schwer taten, auch in kleinen Gemeinden Anker zu setzen, schafften es mit dem Rückenwind der krisenfesten türkis-grünen Regierung in vielen Kommunen, einen Fuß in die Tür zu setzen.