© Symbolbild/APA

In der Steiermark ist für die Gemeinderatswahl am

Sonntag eine Höchstzahl an Wahlkarten ausgegeben worden. Gesamt sind es 173.366, 79.703 an Männer und 93.663 an Frauen. Das sind rund 21 Prozent aller Wahlberechtigten. Stimmberechtigt sind 804.095

Personen. Davon waren bis 20. März 2020 - der ursprüngliche

Wahltermin vor der coronavirusbedingten Verschiebung - 92.990

Wahlkarten ausgestellt worden.