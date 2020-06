Facebook

Sandra Krautwaschl bekommt Unterstützung von Werner Kogler © podesser.net/Philipp Podesser

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat am Freitag zum Wahlkampffinale für die Gemeinderatswahlen in der Steiermark noch einen Abstecher in die Grüne Mark gemacht: Als Regierungsmitglied pries er die "Gemeinde-Milliarde" an und gab den steirischen Grünen Schützenhilfe. Klubobfrau Sandra Krautwaschl unterstrich: "Die Keimzelle grüner Politik gilt es am Sonntag zu stärken."