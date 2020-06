Live-Ticker, TV-Studio, Berichte, Grafiken, Analysen: Wir halten Sie vor, am und nach dem Wahltag am Laufenden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am heutigen Sonntag finden die steirischen Gemeinderatswahlen 2020 statt, seit vielen Wochen informieren wir Sie über die Geschehnisse in den Gemeinden, die Spitzenkandidaten standen in Podiumsdiskussionen Rede und Antwort und wir haben die brisantesten Themen in den Regionen in unserem Gemeinderatswahl-Special umrissen.

Seit Jänner läuft in den 285 Gemeinden des Landes (mit Ausnahme von Graz) das Werben um die Gunst der Stimmbürger. Die Gemeinderatswahlen hätten bekanntlich am 22. März stattfinden sollen, jetzt werden sie gut drei Monate später nachgeholt.

Wie Sie in Corona-Zeiten sicher wählen können, sehen Sie hier:

So schützen wir uns und wählen richtig

Am heutigen Sonntag, ab 10 Uhr informieren wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, daher per Live-Ticker mit Videos, Fotos, Grafiken und Beiträgen hautnah über alle Entwicklungen zur Wahl in den Gemeinden. Auf unseren einzelnen regionalen Seiten gibt es thematische Schwerpunkte und ebenso ständig aktualisierte Überblicksartikel.

Nach Wahlschluss finden sich ab 15 Uhr alle steirischen Parteichefs im Kleine-Zeitung-TV-Studio in Graz ein, um über die ersten Hochrechnungen zu sprechen. Moderiert wird die Live-Sendung von Kleine-Landespolitik-Chef Ernst Sittinger. Für ein Analyse-Gespräch ist Politik-Experte Klaus Poier zu Gast im Studio.

Zur Vertiefung diskutiert Redakteurin Claudia Gigler ab 15.30 Uhr per Videochat mit den Redakteurinnen und Redakteuren unserer zehn Regionalredaktionen die Gemeinde-Ergebnisse: Welche Auswirkungen hat das Ergebnis auf die Region? Was kam überraschend? ...

Am Montag servieren wir Reaktionen, Analysen und alle Bezirks- und Gemeinde-Ergebnisse in der Druckausgabe der Zeitung. Um 11 Uhr lädt Claudia Gigler per Live-Stream zur Nachbetrachtung der Wahl aus weiblichem Blickpunkt, mit Mandatarinnen und Bürgermeisterinnen aus jeder Partei. Geladen sind Silvia Karelly (ÖVP, Fischbach, Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete), Roswitha Glashüttner (SPÖ, Liezen, Bürgermeisterin), Sandra Krautwaschl (Grüne, Landtagsabgeordnete und Klubchefin), Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ, Landtagsabgeordnete und Klub-/Parteichefin), Athanasia Toursougas-Reif (Neos, Spitzenkandidatin Pölstal) und voraussichtlich Helga Kügerl (FPÖ, Landtagsabgeordnete und Bezirksparteiobfrau Deutschlandsberg).

Weiters gibt es Analyse-Videos aus den Bezirken zu den Folgen der Wahl.