In der Marktgemeinde Pöllau tritt die "Unabhängige Bürgerliste" (UBL) nicht mehr an. Alle Parteien machen sich Hoffnungen auf die vier frei werdenden Mandate. Von FPÖ ausgeschlossener Gemeinderat tritt mit eigener Liste an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die UBL wird im nächsten Pöllauer Gemeinderat nicht mehr vertreten sein © Barbara Kahr

Die Pöllauer sind bei Gemeinderatswahlen sehr dynamisch. In den vergangenen 30 Jahren gab es in der Gemeinde sowohl SPÖ- als auch ÖVP-Bürgermeister, daneben traten meist Wirtschafts- oder Bürgerlisten an. Auch am Sonntag sind Mandatsverschiebungen vorprogrammiert.