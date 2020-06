Facebook

Am Sonntag, 28. Juni, wird in den steirischen Gemeinden zur Urne gerufen © eb-picture - stock.adobe.com

Bezirke Murtal und Murau

Es ist die Region der jungen Spitzenkandidaten: Anna Moser wirft sich in Pöls-Oberkurzheim als jüngste steirische Spitzenkandidatin in die Wahlschlacht, während Namensvetterin Manuela Moser in Obdach die jüngste FPÖ-Spitzenkandidatin des Landes ist. Beide sind 18 Jahre alt, und der Neos-Spitzenkandidat von Neumarkt und Bezirksparteichef von Murau, Michael Steiner, ist mit 21 nicht viel älter. Ob sie’s so lange aushalten wie diese ÖVP-Bürgermeister? Ewald Peer aus Weißkirchen dient seit 1992, Hermann Hartleb in St. Georgen ob Judenburg seit 1999, Eva Leitold in Kobenz seit 2003. Alle drei wollen es noch einmal wissen.