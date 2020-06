Die ÖVP ist der große Gewinner der Wahl, sie kann sich auch in mehreren klassischen SPÖ-Gemeinden durchsetzen. Die Sozialdemokraten können trotzdem in mehreren Kommunen punkten und den gesamtsteirischen Stimmenanteil nahezu halten. Die Blauen verlieren deutlich.

© APA/Scheriau (2), Lenhard

Mit 97 Tagen coronabedingter Verspätung wählten die Steirer am Sonntag in 285 Kommunen ihren Gemeinderat. Wo gibt es die größten Gewinne und Verluste? Was spielte sich rund den Wahltag ab? In unserem Liveticker halten wir Sie den ganzen Tag über auf dem Laufenden!