Eine neue Erfahrung für die stolzen Schladminger: Mit Keinprecht und Trinker rittern zwei Vertreter der „neuen“ Ortsteile um den begehrten Bürgermeistersessel © Martin Huber

Der meiste (politische) Staub im Bezirk Liezen wurde in den vergangenen Monaten wohl in Schladming aufgewirbelt. Seit dem abrupten Abtritt von Bürgermeister Jürgen Winter im November 2018 (über den in der WM-Stadt noch immer spekuliert wird, was den Altbürgermeister jüngst zu einem vierseitigen Postwurf veranlasste) ist mit Siegfried Keinprecht nun der dritte Bürgermeister innerhalb einer Legislaturperiode im Amt. So trat Bürgermeisterin Elisabeth Krammel nach etwas mehr als einem Jahr „aus persönlichen Gründen“ zurück, was auch innerhalb der Partei äußerst kontrovers diskutiert wurde.