Am 28. Juni sind Gemeinderatswahlen: die Situation in den Bezirken und der Corona-Effekt als große Unbekannte. Profitieren die Amtsinhaber oder die FPÖ?

Wähler vor Wahllokal © APA/ERWIN SCHERIAU

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Also werden am 28. Juni in 285 Kommunen die steirischen Gemeinderatswahlen nachgeholt. Am ursprünglichen Wahltag 22. März wäre das Gesundheitsrisiko zu groß gewesen.