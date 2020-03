Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wahlkarte © APA/ROLAND SCHLAGER

So viele Steirer wie noch nie wollten ihre Gemeindevertretung per Wahlkarte wählen. 92.974 Wahlkarten wurden für die am 22. März geplanten Gemeinderatswahlen ausgestellt. Das teilte die zuständige Landesabteilung 7 unter der Leitung von Hofrat Wolfgang Wlattnig am Montag mit. Die Wahlen sind ja bekanntlich aufgrund der Corona-Krise ausgesetzt, damit behalten die Wahlkarten auch ihre Gültigkeit. Erst nach einer möglichen Neuausschreibung wandern diese Stimmen sozusagen in den Papierkorb.