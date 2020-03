Video-Spaziergang durch Leutschach"Die Busverbindung nach Leutschach ist ein Problem"

Die beiden jungen Südsteirerinnen Emma Hirzer und Eva Zarschenas werfen mit der Kleinen Zeitung einen Blick auf ihre Heimatgemeinde Leutschach an der Weinstraße. Ein Video-Spaziergang vom Knielyhaus bis zur Bushaltestelle vorm Karnerberg.

Emma Hirzer und Eva Zarschenas spazierten mit der Kleinen Zeitung durch Leutschach © Robert Lenhard

Am 22. März wählen die Steirerinnen und Steirer in 285 Gemeinden ihre Gemeinderäte - jene Menschen, die die Gemeinden in den kommenden fünf Jahren gestalten und entwickeln.