St. Johann in der Haide

Günter Müller ist seit 1995 Bürgermeister von St. Johann © (c) Sissi Furgler Fotografie

Seit 25 Jahren ist Günter Müller Bürgermeister von St. Johann in der Haide. Er schaffte es 1995, die bis dahin ÖVP-dominierte Gemeinde rot einzufärben und baute seither die Vormachtstellung der SPÖ konsequent aus. Dabei kennt Müller keine politischen Berührungsängste. Wenn eingeladen, richtet er beim FPÖ-Frühschoppen auf dem „Hartberger Oktoberfest“ am örtlichen Festgelände auch Grußworte an die blaue Wählerschar.