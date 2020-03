Handschuhe, Desinfektionsmittel und Co.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

804.095 Steirer sind am 22. März zur Wahl ihrer Gemeindevertretungen aufgerufen - mitten in der Coronavirus-Krise. Aus jetziger Sicht soll der Urnengang trotz der steigenden Zahl der Fälle wie geplant stattfinden: "Ein Szenario der kompletten Absage ist nicht vorgesehen und wird auch nicht vorbereitet", betont Wolfgang Wlattnig, der Leiter der steirischen Wahlabteilung. Auch an eine Verschiebung werde derzeit nicht gedacht. Die Wahlabteilung im Land hat den Gemeinden jedoch Empfehlungen für die Wahllokale gegeben.