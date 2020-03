Facebook

In Voitsberg war das Interesse an der Wahldiskussion der Kleinen Zeitung im Februar sehr groß © Robert Cescutti

So viele Parteien wie noch nie – nämlich sieben – rittern bei den Gemeinderatswahlen am 22. März in Köflach um Stimmen. Und weil die Zahl der Wahlberechtigten am Stichtag unter 10.000 Personen liegt, zählt jede Stimme umso mehr. Statt 31 Gemeinderäten werden nämlich nur noch 25 die Geschicke der Stadt bestimmen. Der Stadtrat reduziert sich von sieben auf fünf Mitglieder.