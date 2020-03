Johann Schmid (ÖVP) und Philipp Schmid (SPÖ) gehen bei der kommenden Gemeinderatswahl in der Gemeinde Hirschegg-Pack auf Stimmenfang. Die FPÖ tritt hier nicht mehr an.

Hirschegg-Pack ist die einzige Gemeinde im Bezirk, in der nur zwei Listen zur Wahl antreten © Katharina Siuka

Welcher Schmid darf es denn diesmal sein? Die Auswahl für die 903 Wahlberechtigten in der Gemeinde Hirschegg-Pack ist – natürlich mit einem Augenzwinkern betrachtet – bei der kommenden Nationalratswahl eher beschränkt. Nachdem Reinhold Krammer aus gesundheitlichen Gründen wie berichtet nicht mehr für die Freiheitlichen antritt, ist es die einzige Gemeinde, in der nur zwei Listen, nämlich ÖVP und SPÖ, zur Wahl stehen. Und es muss jedenfalls ein Kreuzerl für Schmid gemacht werden. Für die SPÖ tritt nämlich der 29 Jahre alte Philipp Schmid in den Wahlkampfring, für die ÖVP stellt sich der amtierende Bürgermeister Johann Schmid als Spitzenkandidat zur Verfügung.