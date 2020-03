Am Donnerstagabend fand im Mürzzuschlager Kunsthaus die Wahlarena der Kleinen Zeitung statt. Dabei wurde vor allem über die Themen Mobilität und Wohnbau diskutiert.

Wahlarena in Mürzzuschlag

Wenn die Kleine Zeitung zur Wahlarena lädt, dann kommen nicht nur die Politiker. So waren auch zahlreiche Gäste im Mürzzuschlager Kunsthaus anwesend, wo am Donnerstagabend die Diskussion der örtlichen Spitzenkandidaten stattfand. Bürgermeister Karl Rudischer (SPÖ), Vizebürgermeister Arnd Meißl (FPÖ), Franz Rosenblattl (KPÖ), Alfred Lukas (ÖVP) und Ilse Schmalix (Grüne) stellten sich 90 Minuten lang den Fragen von Kleine-Redakteur Ulf Tomaschek - und denen des Publikums. Unser Partner Hiway-TV übertrug die Diskussion live via YouTube.