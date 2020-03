Kleine Zeitung +

Wahlarena in Hartberg Über die Innenstadt, ein Verkehrskonzept und die Sanierung des HERZ wurde lebhaft diskutiert

Die Belebung der verwaisten Innenstadt, ein Konzept für die Verkehrsentlastung an der Durchzugsstraße B 54 sowie die Sanierung des HERZ Hartberg waren Themen der Wahldiskussion am Donnerstagabend in Hartberg.