Selten zuvor versprachen die Vorzeichen eine so spannende Wahlentscheidung wie bei der bevorstehenden Gemeinderatswahl in Schladming. Heute stellen sich alle Spitzenkandidaten der WM-Stadt auf Einladung der Kleinen Zeitung der Diskussion im Congress Schladming. Die Wahlarena per Livestream im Internet.

Große Themen, wie die Zukunft der Klinik Diakonissen in Schladming oder die Zweitwohnsitze prägen seit Monaten viele Diskussionen in der Region um die WM-Stadt im oberen Ennstal. Entsprechend intensiv wird die Gemeindepolitik auch schon seit Monaten von "Wahlkampf-Rhetorik" geprägt. So sind die „illegalen Zweitwohnsitze“ eigentlich schon seit Herbst im Gemeinderat Dauerthema - und wohl auch bei der Wahl am 22. März ein wesentlicher Faktor.