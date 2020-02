Kleine Zeitung +

Voitsberg Heute stehen die Spitzenkandidaten auf dem Prüfstand

Die Spannung vor der Gemeinderatswahl steigt, in 25 Tagen wird gewählt. Am Donnerstagabend lädt die Kleine Zeitung zur Diskussion mit den Voitsberger Spitzenkandidaten in die Stadtsäle.