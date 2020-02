Facebook

Die Oststeiermark war 2019 die Region der aufsehenerregenden Pleiten. Allein unter den zehn größten Insolvenzen in der Steiermark, gemessen an den Passiva, finden sich mit Borckenstein, Isobasalt sowie den Kapo Möbelwerkstätten drei Unternehmen aus Hartberg-Fürstenfeld. Ähnlich sieht es bei den Pleiten nach der Zahl der Dienstnehmer aus: Drei der vier größten gab es ebenfalls in der Region.