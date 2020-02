Facebook

Bgm. Jochen Jance, Kandidatin Angela Meister, LGF Günter Pirker, LH-Stv. Anton Lang, Bgm.in Roswitha Glashüttner, Kandidat Roland Nerwein © SPÖ Stmk/Neves

Am Dienstag startete die steirische SPÖ offiziell in den Wahlkampf für die Gemeinderatswahlen am 22. März. Die Sozialdemokraten verteidigen dabei 74 Bürgermeistersessel. Wählen kann man eine SPÖ-Liste in nahezu allen steirischen Kommunen, dennoch gibt es künftig sieben weiße Flecken auf der Landkarte: In Markt Hartmannsdorf, Ramsau, Bad Loipersdorf, Lassing, Schäffern, Ebersdorf und St. Jakob im Walde gibt es keine Kandidatur.