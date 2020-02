Mitten im Gemeinderatswahlkampf legte die Pöllauer ÖVP-Ortsparteiobfrau und Gemeinderätin Maria Ackerl alle Funktionen zurück und tritt aus der Partei aus. Sie begründet den Schritt in einem geharnischten Schreiben.

Maria Ackerl tritt aus der ÖVP aus © Thomas Pilch

Völlig überraschend gab die Pöllauer Gemeinderätin und Ortsparteiobfrau Maria Ackerl den Rücktritt aus allen Funktionen und den Austritt aus der ÖVP bekannt. In einem Schreiben an die Gemeinderäte begründet sie ihren Schritt und erhebt schwere Vorwürfe gegen Mitglieder der ÖVP Pöllauer Tal. Ackerl war Gründungsobfrau der ÖVP Pöllauer Tal, in der die früheren Ortsparteien der fünf Fusionsgemeinden vereint sind, und wurde von jetzigen Pöllauer Vizebürgermeister Josef Pfeifer abgelöst.