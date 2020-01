In Ligist tut sich politisch einiges: Während Bürgermeister Johann Nestler (ÖVP) eine dritte Amtsperiode anstrebt, zieht sich der ehemalige Grüne und nun freie Gemeinderat Manfred Hartbauer zurück. Dafür wird erstmals die KPÖ am Wahlzettel aufscheinen.

Bürgermeister Johann Nestler geht in Ligist wieder als Spitzenkandidat der ÖVP in den Wahlkampf © ÖVP/Sissi Furgler

Der amtierende Bürgermeister von Ligist, Johann Nestler (ÖVP), strebt eine dritte volle Amtszeit als Bürgermeister an. „Stabilität und Erfahrung sind wichtig in der Gemeindearbeit. Deshalb würde ich auf jeden Fall die gesamten fünf Jahre im Amt bleiben“, so Nestler. „Aber ich möchte in dieser Periode auch ein jüngeres Team für die Zukunft aufstellen“, verspricht er.