Im Rahmen einer Pressekonferenz hat die KPÖ ihre bisher feststehenden Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 22. März präsentiert. Sabine Wagner geht als KPÖ-Spitzenkandidatin in Voitsberg ins Rennen.

Das Team der KPÖ in Voitsberg: Spitzenkandidatin Sabine Wagner, Hilde Tragler und Alexander Janecek (von links) © KPÖ

Aktuell hält die KPÖ in Voitsberg mit Hilde Tragler ein Mandat, jenes in Köflach ist seit dem Umzug von Karin Sterf nicht mehr besetzt. Nun will man in der Weststeiermark zu einer neuen Offensive ansetzen, wie Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler erklärt. In Voitsberg tritt Sabine Wagner von der Caritas als Spitzenkandidatin an, dahinter folgen Arbeiter Alexander Janecek und Tragler, die Betriebsrätin bei Magna ist.