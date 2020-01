Die Vizebürgermeisterin Karin Buchgraber und die Bankangestellte Tanja Tinnacher führen die VP-Liste für die Gemeinderatswahl im März an.

Neues ÖVP-Team: Müller, Tschechowin, Tinnacher, Karin Buchgraber, Kollmann, Maier, Herbert Buchgraber, Schreiner © ÖVP Bärnbach

Beim jüngsten Stadtparteitag präsentierten die Verantwortlichen der ÖVP Bärnbach die Kandidatenliste für die bevorstehende Gemeinderatswahl. Vizebürgermeisterin Karin Buchgraber, die im Juni 2019 in dieser Funktion angelobt wurde, führt die Fraktion der Liste „Bärnbacher VP - Team Karin Buchgraber“ erwartungsgemäß an. Gleich hinter ihr wurde mit der Bankangestellten Tanja Tinnacher eine weitere Frau an die Front gereiht. Dritter im Bunde ist Markus Kollmann, bisheriger Gemeinderat und Leiter der Landwirtschaft des Gestütes Piber.