Weil ein ihm nicht bekannter Voitsberger an eine wählbare Stelle gesetzt wurde, sprach Anton Binder von einem Kasperltheater und legte seine Funktion in Ortsparteivorstand zurück.

Anton Binder bleibt aber FPÖ-Mitglied © Creativ Video

Neues gibt es von der FPÖ in Voitsberg, und zwar mit einem Knalleffekt: Anton Binder, der Schriftführer im Ortsparteivorstand war und für den Gemeinderat kandidieren wollte, hat seine Funktion zurückgelegt. „Es hat Differenzen bei der Listenerstellung gegeben. Ich kann niemanden an wählbarer Stelle aufstellen, der noch unbekannt ist. Ich sah den Mann das erste Mal bei der Sitzung und kenne nicht einmal seinen Namen “, begründet Binder, warum er sich zu diesem Schritt entschloss. Er akzeptiere zwar die demokratische Entscheidung, wolle aber auch aus persönlichen Gründen nicht mehr in der Ortspartei mitarbeiten. „Ich bleibe aber dennoch Parteimitglied.“ Auf Facebook schreibt Binder von einem Kasperltheater und gibt eine Wahlempfehlung für den Spitzenkandidaten der ÖVP, den Gastronomen Manfred Prettenthaler ab.