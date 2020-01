Am Montag präsentierten die Köflacher Grünen ihre Liste für die Gemeinderatswahl. Mit Herwig Friedl-Zwanzger geht die Partei mit einem neuen Spitzenkandidaten in die Wahl am 22. März, Melanie Neumann kandidiert auf Listenplatz zwei.

Herwig Friedl-Zwanzger (Mitte) tritt als Spitzenkandidat für die Grünen in Köflach an © RoVo Photography

Mit einem neuen Kandidaten an der Spitze gehen die Grünen in Köflach in die Gemeinderatswahl. Wie die Partei am Montag bei einem Pressegespräch verriet, kandidiert Herwig Friedl-Zwanzger als Spitzenkandidat für die Partei. Der Medizinprodukteberater hatte sich als Teil der Bürgerinitiative zur Erhaltung des Naturjuwels Pibersteiner See einen Namen gemacht. Wie berichtet machte sich diese Initiative gegen die Pläne eines Seeresorts mit mehr als 100 Wohnungen am Ufer des Pibersteiner Sees mobil.