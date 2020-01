Facebook

Künftig umfasst der Köflacher Gemeinderat nur noch 25 Mandatare © Heike Krusch

In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Einwohner der Stadt Köflach unter die neuralgische Marke von 10.000 Personen gefallen. Dies hat nicht nur auf die Höhe der Ertragsanteile, die an die Kommunen ausgeschüttet werden, eine Auswirkung. Der Rückgang der Bevölkerung schlägt sich zukünftig auch in der Größe des Gemeindeparlaments nieder.