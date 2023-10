Der Oktober-Landtag hat Gewicht. Die Top-Themen im Überblick:

Geldangelegenheiten

Der Entwurf des neuen Landeshaushalts liegt vor, in Worte fassen muss es Anton Lang (SPÖ). Tenor: "Auch in Zukunft kräftig in alle relevanten Bereiche investieren und die Ausgaben für Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und vieles mehr deutlich erhöhen."

Gehaltszettel

Die Pflegerinnen, Ärzte, ... in der Spitalsgesellschaft Kages erhalten ab September teils deutlich mehr Gehalt. Das ist seit Monaten bekannt, die Umsetzung aber dauerte. Wenn am Dienstag die Gehaltsreform im Landtag beschlossen wird, sollen die Verbesserung am November-Gehaltszettel abzulesen sein. Auch das Plus von September und Oktober sollte dann ausbezahlt sein.