Der Oktober-Landtag hat Gewicht. Die Top-Themen im Überblick:

Personalrochaden

Nach 20 Jahren als Landesrat muss Hans Seitinger auf Anraten seiner Ärzte aufhören. Seine Agenden übernimmt EU-Parlamentsabgeordnete Simone Schmiedtbauer (49). Zum Wechsel in den Nationalrat "überredet" wurde Juliane Bogner-Strauß, die Pflege und Spitals-Agenden übernimmt Bundesrat und Arzt Karlheinz Kornhäusl (41).

Dessen Freund, Stadrat Kurt Hohensinner ist ebenso im Publikum wie Günter Dörflinger, Aufsichtsratschef der Kages oder Bauernbundspitzen wie Franz Titschenbacher Franz Tonner, Energie-Vorstand Christian Purrer und WB-kurt Egger.

Zuerst wird freilich der neue Bundesrat und Kornhäusl-Nachfolger gekürt: Günther Ruprecht - ein "vorbildlicher Sozialpolitiker", lobt Klubchefin Barbara Riener.

Schmiedtbauer und Familie, Seitinger, Hohensinner © klz

Bogner-Strauß: "Gehe sicher nicht, weil es schwierig war"

Nun nimmt Bogner-Strauß Abschied: "Ich gehe sicher nicht, weil es schwierig war. Das wäre sonst drei Monate nach meinem Amtsantritt passiert", nennt sie die Pandemie als "größte Herausforderung meiner Generation." Ihr wurde bald klar, ich "musste das Gesicht zur Krise sein".

Viele Entscheidungen während der Pandemie "waren richtig, viele auch falsch". Etliche Gewissheiten hätten sich während der Pandemie aufgelöst. "Schwächen wurden gnadenlos offen gelegt, vor allem in der Gesundheit und der Pflege." Die Kinderbetreuung nicht zu vergessen.

Die scheidende Landesrätin ruft zu mehr Solidarität auf: "Das eigene Wohlergehen ist nicht das Maß aller Dinge." Es gehe "nicht allein ums Geld, sondern um Vertrauen, Hilfsbereitschaft und Solidarität. Die Schreier sind an den Rändern zuhause, dahinter lauert der Abgrund." Als sie sich bei vielen Begleitern, Kollegen und Freunden bedankt - (nicht aber bei LH Drexler) -, sind die Tränen nicht mehr zu halten. "Es war mir eine Ehre", schließt Bogner-Strauß mit gebrochener Stimme.

Seitinger am Pult © klz

Seitinger: "Habt Mut, Zuversicht - ihr werdet mir fehlen"

"Ich habe so viele Menschen getroffen und Freundschaften geschlossen", sagt Hans Seitinger und lässt seinen Dank weite Kreise ziehen: zu allen seinen Landeshauptleuten, seinem Büro ("einer Eliteeinheit"), den Landespolitikern und der Opposition. "Gute Kompromisse zu finden, ist der Kern der Demokratie und nicht einfach." Gerade angesichts der Krisen zeige sich wieder der Wert eines respektvollen Miteinanders im Kleinen. Seinen "Piloten" zollt er ebenso Respekt - mit den Fahrern verbrachte "ich in zwei Jahrzehnten mehr Zeit als mit meiner Familie."

Zu den schönsten Momenten zählte: Helfen zu wollen und zu können.

Der Preis dafür war nicht gering: "Wenn der Motor überhitzt ist, sind die Schäden und Reparaturkosten hoch. Das fühle ich mir mir jetzt." Er bittet: "Vergesst nicht, auf euch selbst zu schauen. Habt Mut, Zuversicht - ihr werdet mir alle fehlen."

Erst Lob, dann Tadel

Nun sind die Klubobleute der Opposition am Wort. Mario Kunasek zollt den scheidenden Regierern Respekt. "Vorwärts mit frischem Mute", verabschiedet er Seitinger militärisch. Die neuen Landesräte werde die FPÖ nicht mitwählen, kündigt er an. "Kontinuität und Stabilität sieht anders aus", verweist er auf die zahlreichen Wechsel in der laufenden Legislaturperiode. Die Freiheitlichen stehen für Neuwahlen im Land.

Geldangelegenheiten

Der Entwurf des neuen Landeshaushalts liegt vor, in Worte fassen muss es Anton Lang (SPÖ). Tenor: "Auch in Zukunft kräftig in alle relevanten Bereiche investieren und die Ausgaben für Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und vieles mehr deutlich erhöhen."

Gehaltszettel

Die Pflegerinnen, Ärzte, ... in der Spitalsgesellschaft Kages erhalten ab September teils deutlich mehr Gehalt. Das ist seit Monaten bekannt, die Umsetzung aber dauerte. Wenn am Dienstag die Gehaltsreform im Landtag beschlossen wird, sollen die Verbesserung am November-Gehaltszettel abzulesen sein. Auch das Plus von September und Oktober sollte dann ausbezahlt sein.