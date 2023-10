Wie viele Stunden verbringen Sie im Büro? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Warum macht das Land so viele Schulden und wer gewährt die Kredite überhaupt? Warum vertragen sich Schwarz-Rot im Land so gut und im Bund nicht? Wo sitzen die anderen Landesräte? Die Besucher, die am Samstag durch die Grazer Burg schlenderten, sparten nicht mit Fragen. Kein Wunder, wann wird man schon einmal vom Landeshauptmann und seinem Stellvertreter durch deren Amts-und Büroräume geführt?