Landeshauptmann Christopher Drexler nützt den gesundheitsbedingten Abgang von Hans Seitinger für einen größeren Regierungsumbau: Die glücklose Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß muss abtreten, für sie folgt der Grazer Arzt Karlheinz Kornhäusl (41). Nachfolgerin von Hans Seitinger im Landwirtschaftsressort wird die Bäuerin und EU-Abgeordnete Simone Schmiedtbauer (49).

Kurios: Beide neuen Landesräte, Schmiedtbauer und Kornhäusl, stammen aus Hitzendorf. Drexler möchte 14 Monate vor der Landtagswahl vor allem die "Baustelle" Gesundheit begradigen. Kornhäusl kennt sich in der Materie gut aus, er war lange Notarzt und arbeitet derzeit als Internist (Gastroenterologe) im LKH Graz-West. Er ist politisch bisher als Bundesrat für die ÖVP aktiv. Und ja, er ist wie Drexler GAK-Fan.

Livestream ab 13.30 Uhr:

Kurz nach 13.30 Uhr bestätigte Drexler die Neuerungen im Rahmen einer Pressekonferenz. Zuvor streute er dem "Politiker, Menschen und Freund Hans Seitinger" Rosen und wünschte dem längst gedienten Regierungsmitglied Österreich alles Gute für dessen Genesung. Im Zuge langer Gespräche zu Seitingers Nachfolge habe sich am Wochenende auch der Rücktritt von Bogner-Strauß herauskristallisiert, bei der sich der VP-Landesparteichef ausdrücklick bedankte. "Ich habe möglicherweise eine Ahnung davon, wie es ist, Gesundheitslandesrat zu sein", so Drexler, der die Gesundheitsagenden in der Regierung Schützenhöfer selbst innehatte. "Aber keine Ahnung davon, wie es ist, Gesundheitslandesrat in Zeiten einer weltweiten Pandemie zu sein".

FPÖ für Neuwahlen

Mario Kunasek (FPÖ) drängt auf Neuwahlen: "Die steirische Landesregierung darf nicht zu einem personalpolitischen Versuchslabor für die ÖVP verkommen. Aus unserer Sicht ist es dringend geboten, dass der Souverän nun zu Wort kommt und wir mittels Neuwahlen entsprechend Stabilität herstellen."

Juliane Bogner-Strauß war seit Ende 2019 Gesundheitslandesrätin © APA/ERWIN SCHERIAU

Die Grünen sagen dazu vorab nicht Nein. "Die Personalrochade so kurz vor Ende der Legislaturperiode ist eine Bankrotterklärung. Ich werde mit den anderen Oppositionsparteien darüber in Gespräche treten", so Sandra Krautwaschl.

Die KPÖ winkt ab: "Die Landesregierung muss in der Gesundheitspolitik endlich liefern und den nötigen Kurswechsel vollziehen." Auf taktische Wahltermin-Diskussionen steige man nicht ein.



Simone Schmiedtbauer folgt auf Hans Seitinger © APA/ERWIN SCHERIAU

In den Nationalrat

Zurück zu ÖVP: Schmiedtbauer muss ihr EU-Mandat abgeben - es laufen Bestrebungen, dieses für die Steiermark zu erhalten, was aber kaum gelingen dürfte. Bogner-Strauß dürfte ein Nationalratsmandat erhalten, offenbar jenes von Karl Schmidhofer. Sie teilte mit: "In den vergangenen Tagen zeigte sich – auch mit dem Hintergrund des Rücktritts von Hans Seitinger –, dass der hohe Einsatz und die Belastung in vielen Bereichen meiner Arbeit mir als Politikerin und vor allem als Mensch einen hohen Preis abverlangen."

Seitinger zu Bogner-Strauß

Darauf angesprochen, sagte Seitinger: "Wenn man so ein Amt ernst nimmt und Tag und Nacht unterwegs ist, auch Kritik erntet, die ungerechtfertigt ist, dann kostet das Kraft und Lebenszeit. Es tut mir bei Bogner-Strauß unendlich leid. Sie ist tough und hochintelligent - die Gesundheit aber muss man sich selbst erarbeiten. Ich hab es zu spät erkannt."

Beide neuen Landesräte sollen heute vom ÖVP-Landesvorstand designiert und am 17. Oktober im Landtag gewählt werden.