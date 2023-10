Kommt es vor der Wahl zu einem Umbau der Landesregierung? „Nein, dazu kommt es nicht.“ So lautete die Antwort in einem Interview der Kleinen Zeitung mit Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) vor vier Wochen. Aber das ist überholt: Langzeitlandesrat Hans Seitinger (ÖVP) gab am Donnerstag seinen Rückzug (aus gesundheitlichen Gründen) bekannt. Die oder der Neue wird am 17. Oktober angelobt. Bis dahin tritt Seitinger offenbar nicht viel leiser: Am Montag ist er bei der „Eröffnung der modernsten Biobauernschule Österreichs“ bei Graz angekündigt, am Mittwoch mit Vize-LH Anton Lang (SPÖ) bei der Vorstellung der „Fußverkehrsstrategie Steiermark“ in Weiz und am Donnerstag bei der Inauguration von Montanuni-Rektor Peter Moser in Leoben ...