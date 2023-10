Der überraschende Rücktritt von Langzeit-Landesrat Hans Seitinger bringt das Personalkarussell in der Landes-ÖVP in Schwung. Dabei verdichten sich die Anzeichen, dass die EU-Abgeordnete Simone Schmiedtbauer sowohl in der Landesregierung als auch im ÖVP-Bauernbund nachrücken könnte. Sie wäre dann die erste Frau an der Spitze der ÖVP-Bauernschaft.