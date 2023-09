Abflug nach Brüssel: Die Landesregierung hält am Dienstag ihre Regierungssitzung im Steiermark-Haus in der Avenue de Tervueren in der belgischen Hauptstadt ab. Es ist nach 2016 erst das zweite Mal, dass das gesamte Regierungsteam mit den Klubobleuten der Koalition in die EU-Metropole jettet. Trafen Hermann Schützenhöfer, Michael Schickhofer und Co. damals noch auf EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, so stehen diesmal unter anderem Gespräche mit Österreichs EU-Kommissar Johannes Hahn und seinem ungarischen Kollegen Olivér Várhelyi am Plan. Dazu holt sich die Steirer-Delegation brandaktuelle Lageeinschätzungen aus dem EU-Militärausschuss und von Botschafter Jürgen Meindl.